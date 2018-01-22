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KGC Başkanı Kösedağ'ın acı günü 

 Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ın teyzesi Hazal Kösedağ hayatını kaybetti. 

KGC Başkanı Kösedağ'ın acı günü 

KGC Başkanı Metin Kösedağ'ın teyzesi Hazal Kösedağ 80 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kösedağ'ın cenaze namazı Cami Kebir'de öğle namazını müteakiben kılındı. Kılınan namazın ardından Hazal Kösedağ, İldem mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına KGC Başkanı Metin Kösedağ, kentte görev yapan gazeteciler, Kösedağ'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İHA

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METİN KÖSEDAĞ
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