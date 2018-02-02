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KİLİMFESTA2018 paneli Kayseri’de yapılacak

Kilim Mobilya tarafından tertip edilen KİLİMFESTA2018 paneli, 6 Şubat’ta Kayseri OMMER Otel’de gerçekleşecek.

KİLİMFESTA2018 paneli Kayseri’de yapılacak

KİLİMFESTA2018 panelinin açılış konuşmasını Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla yapacak.
 
Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit ise;  yatırım planları, marka imaj değişimi, Türkiye’de ilk kez yataklarda kullanılan hibrit teknolojisinin koltuklara da uygulanması, sağlıklı mobilya üretimi misyonu, teknolojik yatırımlar endüstri 4.0 uygulama planları ve iletişimi başlayacak olan alt markalar hakkında sunum yapacak.
 
Panel davetlileri arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Batı marka yolculuğu, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Türkiye ekonomisi ve genel değerlendirmeler önerileri ile bilgilendirmede bulunacak. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise Türkiye ekonomisi ve büyüme planları İle ilgili bilgi ve görüşlerini aktaracak. Ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı da katılımcılara iletişim üzerine deneyimlerini aktaracak.
 
7 Şubat’ta da katılımcılar, KİLİMFESTA2018 etkinliği çerçevesinde düzenlenen fuarı ziyaret edecekler.
 
Kurum Haberi
 

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KİLİMFESTA2018
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