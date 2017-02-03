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Kocasinan Belediyesi doğaya 5 ton yem bıraktı

Hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek olan Kocasinan Belediyesi, kış şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı.

Kocasinan Belediyesi doğaya 5 ton yem bıraktı
Kocasinan Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kayseri Merkez Avcılar Derneği’nin destekleriyle doğada bulunan yaban hayvanları ve diğer canlılar için yapılan çalışma çerçevesinde doğaya 5 ton yem bıraktı. Sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Allah’ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yem bırakıyor. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayseri’nin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
Milli Parklar Şube Müdürü Şevket Ağmaz ise yaban hayatın devamlılığı ve ekolojik düzeninin sağlanması amacıyla kış şartlarında yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, çevreye ve doğaya hassasiyetinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kocasinan Belediyesi ekipleri ve doğa gönülleri ilçenin belli bölgelerine yaban hayvanları ve diğer canlılar için 5 ton temel yiyecekler bıraktı.
İHA
 
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