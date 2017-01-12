Kocasinan Belediyesi kadınlar için İngilizce kursu açtı Kadınların yoğun ilgisinden dolayısıyla her geçen gün farklı kurslar açan Kocasinan Belediyesi, bu seferde Kocasinanlı kadınların ana diline İngilizce ekledi.

Kocasinan Belediyesi, yeni açılan tesiste eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal-yardımlaşmaya kadar pek çok hizmette kadınlara daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet sunuyor. Bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıran ve eğitim yatırımlarıyla öne çıkan Kocasinan Belediyesi, kadınların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için İngilizce kursu açtı. Kursa katılmak isteyen kadınların Yakut Mahallesi’nde Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezine başvurmaları yeterli olacaktır.

Eğitmen Leyla Koca tarafından Çarşamba günleri İngilizce kursu verilecek olan tesiste, toplumsal konulara yönelik eğitim ve sağlık alanında bilgilendirici seminerler de organize edilecek.