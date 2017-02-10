Kocasinan Belediyesi’nden çiftçilere yeni gelir kapısı

Sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ı, tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduk. Bunlardan biri olan tarım da ilçemizi daha iyi seviyelere getireceğiz. Ziraat Odası’na kayıtlı aktif olarak çalışan 5 bin, kaydı bulunanın da yaklaşık 13 bin çiftçimiz var. İlçemizde Cırgalanan biberi, Yamula patlıcanı, Erkilet üzümü, şekerpancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra çiftçilerimizin yeni ekmek kapısı olacak olan tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye başlayacağız. Yapılan araştırmalar neticesinde bölgemizde bulunan arazilerimiz tıbbı ve aromatik bitkileri yetiştirmeye son derece elverişli olduğu ortaya çıktı. Bunla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle protokol imzalayacağız” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Kocasinan’ın tarımsal alanda yeni bir potansiyele daha kavuşacağını sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi, proje ile çiftçilerin Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedefliyor.