Kocasinan Belediyesinden örnek davranış Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından bulunan 2 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, büyük uğraşlar neticesinde sahibine teslim etti.

Vatandaşlar tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Emirgan Parkında bulunan ziynet eşyasını, sahibine ulaştırmak için gece-gündüz gayret sarf eden Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde sıkça ‘Bölgemizde bir adet takı eşyası bulunmuştur. Kaybeden vatandaşlarımızın Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bizzat müracaat etmeleri önemle rica olunur‘ şeklinde anons geçti. Anonslar sonucu üçüncü günün sonunda ziynet eşyasının sahibi bulundu. Yaklaşık 2 bin lira değerinde Adana burması bir bilezik olan ziynet eşyasını teslim almak için Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelen vatandaş, bileziğini Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu’ndan teslim aldı. Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, “Ziynet eşyası, Fevzi Çakmak Mahallesi Emirgan Parkı’

nda vatandaşlar tarafından bulunup Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş. Bizlere tutanak karşılığında teslim edilen ziynet eşyasının sahibini 3 gündür devam eden anonslar sonunda bulduk. Biz insanlık vazifemizi yaptık” diye konuştu.

Mutluluğu gözlerinden okunan vatandaş ise “Ziynet eşyamı kaybetmiştim, duyarlı vatandaşlar tarafından emniyete teslim edilmiş. Sonrasında ise Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün anonslarını duyup geldim ve bileziğimi teslim aldım. Emeği geçen ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler de, görevleri esnasında çöp konteynırını boşaltırken bir el çantası bulmuştu. İçinde önemli evrakların yanı sıra, kredi kartları, nüfus cüzdanı, kol saati gibi değerli eşyaların olduğu çantayı, Yenişehir Polis Merkezi’ne teslim eden işçiler, çantayı sahibine ulaştırılmasını sağlamıştı. Çanta sahibinin Kocasinan Belediyesine gönderdiği teşekkür mesajıyla konuyu öğrenen Başkan Çolakbayrakdar da bu örnek davranışlarından dolayı işçileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.



İHA