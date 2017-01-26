Kocasinan’da 2017, kültür ve sanat yılı olacak Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, istişare toplantısında bir araya gelerek, vatandaşlara daha iyi hizmet için görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, kültür ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra daha iyi hizmetlerin yapılabilmesi için görüş ve öneriler dile getirildi.



Kocasinan Belediyesi olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Binlerce yıllık kadim geçmişi olan Kayseri’mizin tarihine, kültürüne ve sanatına sahip çıkıyoruz. Bu sebeple kültür, sanat ve turizm gibi etkinliklere ve projelere büyük önem veriyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimizin hem sosyal hem de çalışma hayatında daha etkin olması için önemli projeleri hayata geçirdik. Bunlardan birisi olan semt konaklarımızı, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Semt konaklarımız sayesinde kadınlar, öğrendikleriyle hem aile bütçesine hem de Ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra birçok sosyal faaliyet bölümleri ile birlikte farklı, yeni ve fonksiyonel son teknolojiyle donatılmış ‘Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi’ni kadınların hizmetine sunduk. Açıldığına kısa zaman olmasına rağmen hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oldu. Şimdiden hanım kardeşlerimizin hayırlı dualarını alıyoruz. Hanım kardeşlerimizin sosyal yönden güçlü olması Kocasinan’ın hatta Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecektir. Hemşehrilerimize yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’dan aldığı destekle kültürel ve sosyal faaliyetleri her geçen gün artırdıklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise “Başkanımızın bize vermiş olduğu imtiyazla Kocasinan Belediyesi olarak kültür ve sosyal alanda tabiri caizse bu yıl şaha kalkacağız. Kültür ve sosyal faaliyetlerimizin kusursuz olması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Hizmetlerimizin en önemli ayağını kadınlar oluşturmaktadır. Bu gibi toplantılarında önemi büyüktür. Bu toplantılar vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler gerçekleştirmemize vesile olacak" diye konuştu.

Semt konakları eğitmenleri de Kocasinan Belediyesi’nin kültür ve sosyal alanında yaptığı yatırımlar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığına dikkat çekti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

İHA

