Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan’da çalışmalar iki katına çıkacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü Mahallesi’nde yapımı devam eden yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan’da çalışmalar iki katına çıkacak
Çalışmalar ilgili konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Planladığımız şekilde mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarını en kısa zamanda bitirerek, kışa hazır hale getireceğiz. Serçeönü Mahallesi’nde 2 bin 600 metre yola 7 bin 280 ton alt temel ve temel malzeme kullanılmış olup, toplamda 3 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Mahallemizde cadde ve sokaklarımız yenilendi. Bu yıl bütün mahallelerimizde yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları yaptık. 2017 yılında da çalışmalarımızı iki katına çıkartacağız. Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat, daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan sunmaktır.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında devam eden çalışmaları hızlandırarak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber


 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140