Kocasinan’da çalışmalar iki katına çıkacak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü Mahallesi’nde yapımı devam eden yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar ilgili konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Planladığımız şekilde mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarını en kısa zamanda bitirerek, kışa hazır hale getireceğiz. Serçeönü Mahallesi’nde 2 bin 600 metre yola 7 bin 280 ton alt temel ve temel malzeme kullanılmış olup, toplamda 3 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Mahallemizde cadde ve sokaklarımız yenilendi. Bu yıl bütün mahallelerimizde yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları yaptık. 2017 yılında da çalışmalarımızı iki katına çıkartacağız. Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat, daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan sunmaktır.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında devam eden çalışmaları hızlandırarak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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