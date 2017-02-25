Kocasinan’da trafik Kazası: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi Sivas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İ.A.'nın kullandığı 38 SA 532 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 38 ZH 159 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada 38 SA 532 plakalı otomobilin içinde bulunan S.S. hafif şekilde yaralanırken, yaralı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA

