Kocasinan’dan yol atağı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirerek ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiriyoruz.” dedi.

Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye hizmetler kazandıran Kocasinan Belediyesi, 2016 yılında kırsal mahallelerde toplam 90 kilometre stabilize yol ve 12 bin metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “ ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2016 yılı içerisinde yaklaşık 90 kilometre stabilize yol yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla toplam bin 100 metrekare koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Yaya ve kaldırım yollarında toplam 12 bin metrekare kilit parke çalışması oldu. Okullar, Sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yaptık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek. Hep söylediğim gibi; Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak ve Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Şaban Uğur’da çalışmaların detayları hakkında bilgiler vererek, Kocasinan bölgesinde 52 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade etti ve 2017 yılında yapılacak olan hizmetleri aktardı. Uğur, “ Kırsal mahallelerimizin 50 kilometre yolunu asfaltlanmasını planlıyoruz. Ayrıca 60 kilometre yolunda reglajını yapacağız. Bölgemizde bulunan toplam 69 mezarlığın 78 caminin yine rutin olarak temizliğini ve bakımını gerçekleştireceğiz. İhtiyaca göre kamu kurumların yerlerinin tadilatlarını yapacağız. Yaptığımız hizmetleri artırarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.





İHA

