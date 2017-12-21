Koreli Profesör, İngilizcenin önemini anlattı

Okulun Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yoo, öğrencilere İngilizce öğrenmenin önemini anlattı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Jung Suk Yoo, “İngilizceyi çok güzel konuşmak zorunda değilsiniz. Bir dili öğrenirken çok güzel konuşmak zorunda değilsiniz. Başlangıç düzeyinde de mükemmel İngilizce konuşmak zorunda değilsiniz ama İngilizce konuşmalısınız. Yabancı dil öğrenmenin asıl amacı iletişim kurabilmektir. Mükemmel cümleler kurmak zorunda değilsiniz. Başlangıç düzeyince cümlelerin yerlerini değiştirirseniz de olabilir” ifadelerini kullandı.



Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz Kılınç ise, “Öğrencilerimiz çok istedikleri için bu sene ilk defa Yabancı Dil Bölümü açtık. Dünyada dil bilmenin önemi herkes tarafından farkına varılmış. Ülkemizde bir büyükelçi atanacağı zaman yada bir holding eleman alacağı zaman yabancı dile bakılıyor. Bizde bunu öğrencilerimize kavratmak ve anlatmak için böyle bir yola başvurduk. Bu etkinliğin öğrencilerimiz üzerinde iyi bir etki bırakacağı inancındayım” şeklinde konuştu.

İHA

