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KTB TARIM FUARINDA 5 BİN SUCUK EKMEK DAĞITTI

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Dünya Ticaret Merkezinde açılan 13.Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarında vatandaşlara 5 bin sucuk ekmek dağıttı.

KTB TARIM FUARINDA 5 BİN SUCUK EKMEK DAĞITTI

Her yıl geleneksel hale gelen sucuk ekmek dağıtımı ile ilgili açıklama yapan KTB Başkan vekili Mehmet İştahlı, fuarların teknolojiyi yakında takip etme açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Tarım Fuarı da Kayseri çiftçisinin yeni bilgilere sahip olabileceği bir yer. Çevre illerden de binlerce insan fuar için şehrimize geliyor. Bizde bu insanlara hem misafirperverliğimizi göstermek, hem de dünyaca ünlü sucuğumuzun tanıtımına katkı sağlamak için her yıl böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu yılda çok başarılı geçti. 5 bin sucuk ekmek dağıttık. ” diye konuştu.
Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu sucuk ekmek dağıtımına Borsa Meclis Başkanı Recep Bağlamış yanı sıra KTB Yönetim Kurulu üyesi Bekir Çizmeli’de katıldı.

(Kurum haberi)
 
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