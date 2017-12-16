“Küçük Dostlar Ambulansı” beğenildi

Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Allah’ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu çerçevede Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar ise belediyenin böyle bir hizmet vermesinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi.



Öte yandan ambulansın içerisinde; kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 222 70 00 nolu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.



İHA

