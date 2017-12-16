Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Küçük Dostlar Ambulansı” beğenildi

Sokak hayvanları için ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracını hizmete sunan Kocasinan Belediyesi, vatandaşın takdirini kazandı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, çevreye ve doğaya hassasiyetinden dolayı Kocasinan Belediyesine teşekkür etti.

“Küçük Dostlar Ambulansı” beğenildi
Örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet  Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Allah’ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu çerçevede Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise belediyenin böyle bir hizmet vermesinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi.

Öte yandan ambulansın içerisinde; kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 222 70 00 nolu telefon numarasını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.
 
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.