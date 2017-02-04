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Küçükali Mahallesi’ne 25 blok yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali Mahallesi’nde yaptırılacak olan ve toplam 25 bloktan oluşan 1346 daire yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Küçükali Mahallesi’ne 25 blok yapılacak
Melikgazi Belediyesi Encümen Salonunda ihalelerin yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılı ilkbahara hızla başlıyoruz. Şubat ayının 2’inci haftasından itibaren Mayıs ayının ikinci haftası arasında 18 hafta içerisinde toplam 25 bloktan oluşan ve yine toplam bin 346 dairelik inşaatın ihalesi yapılacaktır. Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşümde adeta uçuşa geçmiştir. Bu yıl başlanılan inşaatlar 2018 yılında tamamlanarak hak sahiplerine verilecektir. Küçükali Mahallesi’ne iyi bakınız çünkü seneye bu mahalle de modern binalarla çevrelenmiş bir prestij mahalle olarak bölgeye hak ettiği yerini alacaktır.” dedi. 18 hafta içerisinde gerçekleştirilecek ihaleler ile ilgili şartnamelerin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden temin gerçekleştirilen ihale de firmalardan teklif alındığını ve değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçükali Mahallesinin gelişerek, güzelleşerek ve yenilenerek değişeceğini sözlerine ekledi. Kurum Haberi
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