Kula kul olmayın!



Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı yine halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Özellikle iftar sonrası binlerce kişi Ramazan Sokağı’na akın etti.



Ramazan Sokağı’nın her gece teravih namazı sonrası gerçekleştirilen etkinliklerine bu kez Yazar Vehbi Vakkasoğlu katıldı. Ramazan ayı ve kullukla ilgili uyarılarda bulunan Vakkasoğlu, Allah’a kul olmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Kula kul olunmamasını da isteyen Vakkasoğlu, “Kulluğunu bil, çünkü o kullukta büyük bir lezzet vardır. Bazıları kulluk kölelik bitti diyorlar. Gönül boşluk kabul etmez. Kula kul olma. Sonuna kadar hür ol; ama hür olmak için de bir olana kul ol” dedi.



Sohbet sonrası Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu, Vehbi Vakkasoğlu’na teşekkür ederek çiçek verdi.

(Kurum haberi)

