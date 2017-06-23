Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Mustafa Altın

Ramazan ayı boyunca TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Muhteşem tilavetlerle gönüllere taht kuran 8 finalist Kur'an-ı Kerim okuyuşlarıyla herkesin beğenisini kazandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ANLAMLI HEDİYE

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyarak, Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin gündemi Kur'an-ı Kerim oldu. Büyük Final gecesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk üçe girenlere Ahmet Karahisari'nin hattıyla yazılan Kur'an-ı Kerim hediye etti. Hediye edilen Kur'an-ı Kerim ile Ramazan boyunca programda okunan Kur'an-ı Kerim'in aynı olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzel bir tevafuk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk üç katılımcıya ödüllerini verirken yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

"Bizleri ramazan boyu mutlu eden hafız kardeşlerim sizleri tebrik ediyorum. Burada 8 kardeşimiz var ama bunların dışında olan kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Alışılmışın dışında bir uygulama TRT- Diyanet işbirliğiyle gerçekleşmiş oldu."

BİRİNCİ MUSTAFA ALTIN

Dördüncü haftanın birincisi olarak Büyük Final'e adını yazdıran Mustafa Altın, Ankebût Suresi'nin 5663'üncü âyetlerini okudu. Seyirciden 89 ve jüriden 783 puan alan Mustafa Altın, toplamda 872 puan ile yarışmada birinci oldu. Kazandığının açıklanmasının ardından bu kez İnfitâr Suresi'ni tilavet ederek gönülleri mest etti.

Enfâl Suresi'nin 20-25'inci âyetlerini okuyarak gönülleri mest eden Şükrü Asileren, seyirciden 92 ve jüriden 777 puan alarak ikinci oldu. Şükrü Asıleren, İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini olarak görev yapıyor.

İkinci hafta birincisi olarak Büyük Final'de Yûnus Suresi'nin 61-66'ncı âyetlerini okuyan Osman Bostancı, jüriden 764 ve seyirciden 88 puan alarak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. İzmir'den katılan Osman Bostancı, daha önce "Ünlü İmamları Taklit Eden Genç" adıyla yayınladığı videosu 10 milyonun üzerinde izlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Final gecesinde seçkin katılımcılar tam bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı. Finallere kalan İsmail Uyanık, Yûnus Suresi'nin 5-10'uncu âyetlerini; Muhsin Kara,Ra'd Suresi'nin ilk 5 âyetini; Ebubekir Kaçan, Rûm Suresi'nin 20-24'üncü âyetlerini; Furkan Tıraşçı, İbrâhîm Suresi'nin 35-41'inci âyetlerini okudu.

FİNAL GECESİNE ÖZEL JÜRİ VE SEYİRCİ

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Final gecesinde seçkin isimlerden oluşan jüri üyelerinin sayısı sekize çıktı. Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Eğin ve Hafız Osman Şahin'in yanında, Hafız İlhan Tok, Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı, Emrullah Hatipoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Fatih Çollak katıldı. Türkiye'nin farklı yerlerinden 125 Kur'an-ı Kerim öğreticisi de Seyirci Jürisi olarak Büyük Final'e katıldı. (Kurum haberi)

