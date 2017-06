Kur’an-ı Kerim ile gönülleri coşturuyorlar

Birinciyi seyirci belirledi

Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii Müezzini olan Ekrem Öztürk, Fussilet Suresi’nin 30-35’inci âyetlerini okudu. İlahiyat ve aşere-i takrib öğrencisi olan Öztürk, aynı zamanda iyi bir sporcu. Gün birinciliğine Osman Eğin hocadan 98 puan olmak üzere jüriden toplamda 273, seyircilerden de 88 puan alarak ulaştı.

Toplamda 361 puan ile ikinci hafta dördüncü gün birincisi olan Ekrem Öztürk, Hafta Finali’ne Beyoğlu Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Camii İmam Hatibi İshak Danış hoca ile hazırlanacak.

Jüriden Ekrem Öztürk ile aynı puanı almasına rağmen seyirciden 86 puan alarak gün ikincisi olan Coşkun Kara, Erzurum Horasan Çarşı Camii’nde Müezzin olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Coşkun Kara, Yunus Suresi’nin 61’inci âyetiyle başladığı güzel tilavetini 65’inci âyet ile tamamladı.

Bursa Yeşilova Camii’nde Müezzin olarak görev yapan Ömer Akpınar, Araf Suresi’nin 40-44’üncü âyetlerini okudu. Osman Eğin hocadan 97, Dr. Mehmet Ali Sarı hocadan 95 puan alan güzel okuyuşu, jüriden toplamda 271 puan aldı. Seyirciden de 86 puan alan Ömer Akpınar, toplamda 357 puan ile yarışmayı tamamladı.

Sakarya’da İmam Hatip ve Hizmet İçi Eğitim Kursları’nda Kur’an-ı Kerim Rehber Öğreticisi olarak görev yapan Hasan Aksoy, jüriden Dr. Mehmet Ali Sarı’dan bir dönem eğitim aldığını açıkladı. Âl-i İmrân Suresi’nin 96-101’inci âyetleri arasını okuyan Aksoy, 251’i jüriden toplam 334 puan aldı.

Ankara’da müezzin olarak görev yapan Sefa Kahraman, şair kişiliğiyle dikkat çekti. Yusuf Suresi’nin 11-18’inci âyetlerini okuyan Kahraman, jüriden 234, seyirdien 70 puan alarak toplamda 304 puan ile geceyi tamamladı.

Yarışma jürisi önemli isimlerden oluşuyor

“Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın jürisi alanında seçkin isimlerden oluşuyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ali Sarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Halil Necipoğlu ve DİB Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin’in yer aldığı jürinin yanında, stüdyodaki seyircilerin oyları da günün birincisini belirliyor.



Her gün 23:30’da TRT 1’de

Programın sunuculuğunu Diyanet İşleri Başkanlığı Radyosu Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Cihat Kılıç, sahne arkası sunuculuğunu ise TRT 1’in sevilen dizisi 80'lerin oyuncusu Hacı Ali Konuk üstleniyor.

Ramazan ayı boyunca her gün 23:30’da TRT 1’de yayınlanan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın tekrarı her gün TRT 1’de ve TRT Diyanet’te yayınlanıyor.

Kurum Haberi