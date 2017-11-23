Magnet Çocuk Servisi yenilendi

Büyüyen ve güçlenen kadrosu ile Magnet bünyesine katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm.Dr.Ahmet Kamalı, Uzm Dr. İsa Üzüm, Uzm Dr. A.Selim Hasözler’in hasta kabulüne başlamaları üzerine poliklinik sayısının artması ve yenilenmesi ile ilgili daha iyi hizmet verileceğini açıklayan Başhekim Yardımcısı Dr. Sait Şenel, hastanede tedavi olmak için müracaat eden vatandaşların daha rahat ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak için bu değişimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dr. Sait Şener , yapılan yenileme çalışmasının önemine vurgu yaparak “Çocuklara özel oyun alanını ve alt yapısını yenilemiş, polikliniği tefriş etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

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