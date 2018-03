MAZLUMDER: 28 Şubat hepimizin imtihanı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi adına konuşma yapan Dernek Üyesi Fazıl Taş, “’28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’talebiyle şubelerimizle eşzamanlı olarak başlattığımız eylem ve basın açıklamaları dizisinin beşincisinde bu talebi tekrar dillendirmek üzere meydanlardayız. 42 bayram, babasız büyüyen çocuklar, cezaevlerinde yaşlanan gençler ve torun sahibi olan babalar, binbir hastalıkla boğuşan dedeler, bitmeyen 28 Şubat soğuğunun hesabı sorulmamış bedeli olarak hepimizin imtihanı olarak önümüzde duruyor.28 Şubat;hukuk, medya, siyaset ve bürokrasi kültürümüze pompaladığı ve etkisi halen süren çarpıklıklar bir yana, hapsettiği ve 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan siyasi mahpuslar yönünden devam eden bir darbedir. Bu darbe her şubat ayında tarihten kesitler sunarak ya da nostaljik söylemlerle geçiştirilemeyecek bir mazlumiyeti en kaba haliyle devam ettirmektedir.” şeklinde konuştu.

Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması

14 Şubat Çarşamba günü neredeyse her cenahtan 28 Şubat mahpusunun 20 yılı aşkın bir süredir tutulduğu Bolu Cezaevi önünde basın açıklaması yapacağını belirten Taş,“soruna duyarlı bütün sivil toplum örgütlerinden, basın yayın organlarından ve diğer kişi ve kurumlardan söz konusu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediğimizi ifade ediyor, bugüne kadar katkı sunan her kişi ve kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. MAZLUMDER olarak tekraren; 28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!, 28 Şubat Mahpusları Derhal Serbest Bırakılsın! talebimizi vurgular, konuya duyarlı herkesi önümüzdeki Çarşamba Bolu Cezaevi önünde yapacağımız açıklamaya bekleriz.” İfadelerini kullandı.



