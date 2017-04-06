MAZLUMDER’den Suriye katliamına tepki

“İktidarı uğruna ABD, Rusya, AB ve müttefik kuvvetler denen onlarca ülkeyi Suriye’de at koşturur hale getirip ülkesini onlara peşkeş çeken Beşar Esed ve Baas güçleri, son günlerde masum Suriye halkını katliamdan geçirmeye hız verdi.” İfadelerini kullana Taş, sözlerini şöyle sürdürdü,



“Suriye’de Beşar Esed güçlerinin katliamlarına destek veren ABD’nin Vietnam, Afganistan, Japonya, Irak ve Yemen de masum insanları katletmek için neler yaptığını unutmadık. Rusya’nın Çeçenistan, Kırım ve Afganistan katliamları hâlâ hafızalarda. İsrail’in ise masum Filistin halkına uyguladığı katliamlar halen devam ediyor.



Emperyalistlerin ve zalimlerin Suriye’de ki satranç oyunları devam ederken, dün Dünya haber ajanslarına yansıyan bilgiye göre Suriye halkının katili Beşar Esed’in Baas güçleri İdlib’te masum, silahsız ve savunmasız halk üzerine kimyasal bombalarla vahşi, bir saldırı düzenledi. Aralarında kadınların, kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 200 kadar masum vahşice katledildi. 500’e yakın insan da farklı şekilde yaralandı. Yine insanların yüreğine kor düştü, zalimler ve destekçileri sevindi.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! Halkının katili Beşar Esed’in katillerince İdlib’te yapılan vahşi saldırıyı ve onlara destek veren Rusya ve ABD dahil bölgede konuşlanan tüm emperyalistleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hayatını kaybeden masumlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bölgede yaşanan insanlık dramının sonlandırılması ve saldırıların durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatını, bölgenin aklıselim idarecilerini her türlü ön yargılardan sıyrılıp bir araya gelerek tedbirler almaya davet ediyoruz.”



Kurum Haberi



