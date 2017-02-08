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MEL-MEK öğrencileri Başkan Büyükkılıç'i ziyaret etti

Melikgazi Meslek Edindirme Kurslarında (MEL-MEK) öğretici olarak görev yapan kurs hocaları Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, eğitime verdiği destekten ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

MEL-MEK öğrencileri Başkan Büyükkılıç'i ziyaret etti
Usta öğreticiler, Başkan Memduh Büyükkılıç’a tel kırma tablo takdim ederek, Melikgazi Belediyesinin hanımlara ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Özellikle hanımlara yönelik kurslarda görev alan usta öğreticiler, ”Melikgazi Belediyesinin başlatmış olduğu meslek edindirme kurslarının örnek olması gereken bir projedir. Eğitim alanında bir çığır açan bu kurslarda binlerce hanım meslek sahibi olmuşlar, boş zamanları değerlendirmiş ve Anadolu kültürünü öğrenmişlerdir. Bu çalışmalar ile eğitimin her alanında yaptığı yatırımlar ile eğitim dostu belediye olduğunu kanıtlamıştır" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaretten son derece mutlu olduğunu belirterek, "Melikgazi Belediyesi olarak 28 alanda 104 ayrı branşta meslek edindirme kursu veriyoruz. Şu anda devam eden kurslarımızda 64 usta öğretici görev almakta olup 3 bin 720 öğrencisi bulunmaktadır. Öğrenciler kendilerinin el emeği ve göz nuru olan Tel Kırma Tablo hediye ettiler. Bu bizim için çok önemlidir. Bu çalışmalar artırılarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.
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