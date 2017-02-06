Melikgazi Belediye Meclisinde 23 Madde Görüşülecek

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kararların ilgili komisyonlarda tek tek incelenerek oylandığını belirtti.





Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek ve enerji aktarımı gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

“Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2017 yılının ikinci meclis toplantısının gündeminde 23 madde bulunmaktadır”

Kurum Haberi

