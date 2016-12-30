Melikgazi Belediyesinden yeni yılda yeni projeler Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017'de şehir trafiğini rahatlatacak alternatif yolların açılması için planlamanın yapıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin gelişmesine paralel olarak, imar planında yer alan yolların açılmasının yanı sıra yapılan düzenlemelerle trafiği rahatlatacak yeni yolların açılmasına önem verdiklerini belirtti.

Yeni yılda da çalışmaların artarak devam edeceğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesinin daha nitelikli hizmetler vermesi amacıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2017'de yapacağı çalışmaları netleştirme amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. 2017'de de belediyemizin 61 milyon lira ile en yüksek bütçeli birimi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olacak. 2016, Melikgazi Belediyesi için hizmet çıtasının yükseklere çıktığı bir yıl oldu. Her alanda Melikgazililerin huzur ve refahı için hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde yatırımlar gerçekleştirdik ve halkımızın kullanımına sunduk. Bu anlayış içerisinde Melikgazi'de kaliteyi daha da artırmak hizmetlerin konforunu yükseltmek amacıyla 2017'de de güçlü bütçemiz, tecrübeli personelimizle çalışmalarımızı aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz.

AA

