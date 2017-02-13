Melikgazi'de zabıta denetimleri

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında, çevreyi kirleten, gürültü kirliliği ile toplumu rahatsız eden, umuma açık alanlarda izinsiz mal satışı yapan 18 kişiye, 2 bin 865 lira ceza kesildiğini belirtti.

Kabahatler Kanunu'na göre 18 idari ve yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek halk ve çevre sağlığına verilen önemi bir kez daha gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde mal ve hizmetleri satmak için çevreyi rahatsız edenler ile izinsiz cadde ve sokakları işgal edenler uyarılmaktadır. Ancak kamu alanlarını satış yeri olarak görenlere izin verilmemektedir. Ama uyarılara rağmen kamu alanlarını izinsiz işgal etmeyi alışkanlık haline getirenlere de kamu adına ve kamu yararına olmak üzere para cezası uyguluyoruz. Bu konuda Melikgazililerin de bilinçli ve duyarlı olmasını bekliyoruz."

Kurum Haberi

