Melikgazi'den 'Yaşlılıkta Gençlik Projesi'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü ile ortak bir projeyi paylaştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sonuçta Melikgazi İlçesinin gerçekçi, bilimsel ve gelişime açık planlaması için Üniversite-Belediye işbirliği çalışması sergileyeceklerini belirtti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşe Sağsöz ise; böyle bir çalışmanın ilk kez yapıldığını ve Melikgazi Belediyesi ile ortak gerçekleştirileceğini, amaçlarının yaşlıların ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan yaşam kalitelerini artırmak ve yaşlıları sosyal hayata kazandırmak olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesinin referans belediye olmasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesinin birçok zenginliği bir arada taşıdığını ve bunları iyi değerlendirerek geleceğe daha emin bakabilmesi için yapılacak bu bilimsel araştırma ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Kayseri, Üniversiteleri ile eğitimin öncüsü ve merkezidir. Erciyes, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversiteleri ile Tarihte Makara-i Ulema “Bilginler Şehri” diye bilinen Kayserimiz aynı zamanda bölge şehridir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile yapılan ortak proje ile “YAŞLILIKTA GENÇLİK MERKEZİ” çalışması ile kendi kendine yetebilen yaşlılar için tasarlanan proje tamamlanmıştır. İlçemizin Eğribucak semtinde 25 bin m2 alanda proje kapsamında mekan çalışması yapılacaktır. Şimdi sıra bu projenin uygulanma aşamasıdır. Bunun için “YAŞLILIKTA GENÇLİK MERKEZİ projesi için gerekli çalışmalar başlatıldı”

Başkan Memduh Büyükkılıç ve Dekan Prof.Dr.Ayşe Sağsöz öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 14 projeyi tek tek inceleyerek projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dekan Prof.Dr.Ayşe Sağsöz tarafından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne katkılarından dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a çini işlemeli bir tablo hediye edildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “YAŞLILIKTA GENÇLİK MERKEZİ adlı çalışma sonucunda elde edilen bilgilerin kitap haline getirileceği sözlerine ekledi.