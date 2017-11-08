Melikgazi Meclisi’nde duygusal anlar yaşandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 43 madde oylanırken, 21 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi



Şehit polis memuru Ahmet Alp Daşdemir...

Başkan Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün ayrıca Meclisimiz Diyarbakır’da Şehit Düşen Polis memuru Ahmet Alp Taşdemir’in aziz anısına hazırlanan ve babasının mağrur konuşmasını içeren sosyal medya paylaşımı ile büyük ilgi gören video gösterisi sunumu yapıldı. Bu sunum ile Şehitlerimiz bir kez daha minnet ile anılarak Kur-an’ı Kerim tilaveti okundu. Bundan dolayı şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.



Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.

Kurum Haberi

