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Melikgazi personeline hizmet içi seminer

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin park ve bahçe çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitime alındığını bildirdi.

Melikgazi personeline hizmet içi seminer
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donanımına sahip personelle hizmet etmeyi ilke edindiklerini ifade ederek, kent nüfusunun yarısına hizmet götüren belediye olarak, belediyenin park ve bahçe çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlediklerini belirtti. 
Hizmet içi eğitim programında çalışanlara öncelikle teorik bilgiler verildiğini, sonrasında park ve bahçe işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen önderliğinde uygulamalı eğitim yapıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti: 
"Belediye çalışanlarını sürekli olarak hizmet içi seminerler ile bilgilerini hem yeniliyoruz hem de uygulamalı olarak nasıl yapılacağını öğretiyoruz çünkü bizim için önce işçi sağlığı güvenidir. Çalışanları sadece kendi iş branşlarında değil, sağlık, ilk yardım ve sivil savunma ve yangın gibi yani günlük yaşamında her zaman gerekli olabilecek bilgeler içinde seminerler düzenliyoruz." 
Kurum Haberi
 
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