Melikgazi’de Denetim Komisyonu belirlendi Melikgazi Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını yaptı. Toplantıda 12 madde oylanırken, 8 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.

Eğitimde, imarlı gelişimde, spor de ve kamu yatırımlarında

Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri ile tarihi mekân ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Mahallelerde imarlı gelişime destek verecek kararları aldık. Bilgisayar ve sinevizyon gösterimi ile yapılan meclis toplantısında özelikle imar planları uzaydan çekilmiş foto desteği ve imar planları ile Meclis Üyeleri bilgilendirildi ve sağlıklı karar almalarına imkân tanındı.“ dedi.

Denetim üyeleri seçildi

Melikgazi Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi yapılması hususunun yapılan oylama sonucu 3 üye olarak belirlendiğini ve komisyon üyeliğine Peyker Sibel Canatan, Zekeriya Ergüneş ile Oğuz Ortaköylüoğlu’nun seçildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.





İHA

