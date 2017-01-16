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Melikgazililer sağlık sohbetleri ile bilinçleniyor

Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisince Sağlık Sohbetleri söyleşileri ile bölge halkının bilinçlendirildiğini söyledi.

Melikgazililer sağlık sohbetleri ile bilinçleniyor
Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen Sağlık Sohbetleri ile bireylere bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini ve merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini ve sürekli eğitim seminerler ile toplumu bilgilendirdiklerini kaydetti.

Tüberküloz Hastalığı ve Göğüs Hastalıkları, türleri, korunma yolları, tedavi yöntemleri ve erken teşhis konularında Uzman Dr. Nevin Fazlıoğlu, tarafından verilen sağlık seminerinde, Tüberküloz’un belirtileri, erken teşhisin önemi, hastalıktan korunma yolları, kimyasal maddelere dikkat edilmesi, kanserojen madde içeren ürünlerin bilinmesi gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.

Sağlık sohbetlerin devam ettirileceğini ve her sosyal ve spor tesisi bulunan semtlerde bu seminerlerin tekrarlanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hastalıkların tedavisinde en önemli unsurun pozitif düşünme yani moral ve yaşama sevincinin kaybedilmemesi olduğunu sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
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