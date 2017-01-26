Metropol ilçe Melikgazi ORC Araştırma Şirketince ülke genelinde Büyükşehir Belediyesinin metropol ilçe belediyelerinde yapmış olduğu ankette Kayseri ilinde ilçeler bazında birinci olurken Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi 9. sırada yer aldı.

Bu araştırma 5 Ocak-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehir’in tüm ilçelerinde toplam 19 Bin 520 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. En Başarılı Belediye Başkanları listesinde, yüzde 52’nin üzerinde başarı oranı yakalayan Belediye Başkanları yer almaktadır.

5 Ocak-20 Ocak 2017 Tarihleri Arasında Yapılan

Büyükşehir Belediyeleri kapsamında bulunan metropol ilçe belediyeler arasında Yerel Yönetimlerde Başarı Araştırmasında ilçe halkı ile yapılan anket değerlendirmesinde İstanbul Esenler Belediyesi yüzde 63 ile birinci olurken Kayseri Melikgazi Belediyesi yüzde 54 ile 9. Sırada yer aldı.



Kayseri de 1. Türkiye de 9. sırada

24 Ocak 2017 tarihinde açıklanan ve ORC Araştırma Şirketinin yapmış olduğu ankette Melikgazi Belediyesi Kayseri ilinde ilçeler bazında birinci olurken Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi yüzde 54 ile 9. sırada yer almıştı.



Melikgazi Belediyesi olarak gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin sunulmasında vatandaşların memnuniyetinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç “ Bu başarı bize yeter. Melikgazililer hizmetin en iyisini hak ediyor. 30 Büyükşehir'in tüm ilçelerinde 19 Bin 520 kişi ile yapılan ankette Melikgazi Belediye Başkanı olarak yüzde 54 oran ile 2016 yılının En Başarılı 9. Belediye Başkanı seçildik. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Hizmet sevdalısı güler yüzlü Melikgazi Belediyemizin ekibine, hizmet etmekle onur duyduğum tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

