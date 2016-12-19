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Mobil çorba aracı çok beğenildi

Aksaray Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba aracı sayesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Mobil çorba aracı çok beğenildi
Bir süre önce başlatılan ve halk tarafından takdirle karşılanan mobil çorba ikramı şehrin muhtelif yerlerinde olduğu gibi okullarda da öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. İlk başladığında binlerce üniversite öğrencisine çorba ikram eden Aksaray Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerine de ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Aksaray Belediyesi’ne ait mobil çorba aracında görevli ekipler, Güller Ceylan Acar İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören 250 öğrenciye, okul bahçesinde ücretsiz sıcak çorba ikramında bulundu.
Okul idarecileri ve öğrenciler, soğuk kış gününde kendilerine sıcak çorba ikram eden Aksaray Belediyesine ve Başkan Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.
İHA
 
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