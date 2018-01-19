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Müsteşar Gümüş’ten Vali Kamçı’ya ziyaret 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. 

Müsteşar Gümüş’ten Vali Kamçı’ya ziyaret 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, Vali Kamçı’yı ziyaret ederek, açılış aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Müsteşar Gümüş, Kayseri Şehir Hastanesinin, bölgenin en büyük hastanesi olacağını belirterek, hastanenin vatandaşlara layık oldukları en güzel sağlık hizmetini vereceğini kaydetti.
Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 463 bin 379 metrekarelik alanda kurulan bin 607 yataklı entegre sağlık kampüsünün Kayseri’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de hazır bulundu.

İHA
 

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Eyüp GümüşSüleyman Kamçı
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