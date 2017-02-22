Nevşehir’de 'Sağlıklı Yaşam Evi' açıldı

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray kasabasında hizmete açılan 'Sağlıklı Yaşam Evi', madde bağımlısı olan gençlerin topluma kazandırılması için çalışmalarda bulunacak. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, “Türkiye’de son zamanlara artan uyuşturucu kullanımına yönelik etkin çalışmalarımıza olağanüstü bir şekilde devam ediyoruz. Uyuşturucu bağımlısı olup bu illetten kurtulmak isteyen gençlerimize daha önce bölge illerde tedaviler yapılıyordu. Nevşehir’de de madde bağımlısı olarak vatandaşlarımız bulunuyor. Bizler de Nevşehir Valiliği olarak Sulusaray kasabamızda Sağlık İl Müdürlüğü ve AHİKA tarafından yürütülen ortak çalışma sonrasında Sağlıklı Yaşam Evi’ni hizmete açtık. Burada uyuşturucudan kurtulmak isteyen gönüllü vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz” dedi.

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ise "Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’ın büyük destekleri sonrasında Sulusaray kasabamıza Sağlıklı Yaşam Evi'ni hizmete açtık" dedi. Ünlübay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ahiler Kalkınma Ajansı ile iş birliğinde madde bağımlısı olan gençlerimizi rehabilite etmek amacıyla Sağlıklı Yaşam Evini açtık. Yatakta tedavi görmesi gereken madde bağımlısı gençlerimiz Kayseri’de tedavilerine devam edecek. Bunun dışında ise hayatında bir kere kullanmış veya birkaç kez uyuşturucu kullanmış olan 18 yaş ve üstü vatandaşlarımıza burada gönüllüğe dayalı olarak hizmet vereceğiz. Biz uyuşturucudan gençlerimizi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağlıklı Yaşam Evimizde bir psikologumuz her zaman görev yapacak ve psikologumuz uyuşturucu bağımlısı olan vatandaşlarımıza ve ailelerine danışmanlık hizmeti verecek. Sağlıklı Yaşam evimizde tedavi görmek isteyen vatandaşlarımız burada bilardo, masa tenisi, langırt, basketbol, voleybol, satranç, müzik, resim, el sanatları, atölye, eğitim, mutfak, kitap okuma, tv izleme ve hobi bahçesinden yararlanabilecekler. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi tedavi görmek gönüllülüğe esas olacaktır.”