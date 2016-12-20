Öğrencilerden şehitlere hatim Kayseri'de öğrenciler, Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerler için hatim indirdi. Hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de yapıldı. Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

20 Aralık 2016 Salı 09:47