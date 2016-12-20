Öğrencilerden şehitlere hatim

Kayseri'de 17 Aralık Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen askerler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okullarında eğitim gören 500 öğrenci ile İl Müftülüğü tarafından açılan Kuran Kursları'nda 297 hatim indirildi. Hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de yapıldı.
Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.
İHA
Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.
İHA