Öğrencilerin yazdıkları mektuplar sınır hattına götürülecek

Kayseri’de, ilkokul öğrencilerinin Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonundaki askerlere yazdıkları mektup, Şehit Aileleri Derneği’ne teslim edildi. Sınıra gidecek olan Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, mektupları askerlere teslim edecek.



Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonundaki askerlere yönelik destek çalışmaları Kayseri’de devam ediyor. 7’den 70’e bütün vatandaşların destek verdiği operasyona, bir destek de ilkokul öğrencilerinden geldi. Sümer Osman Göksu İlkokulu öğrencileri, Mehmetçikler için kaleme aldıkları şiirleri, sınır hattına gidecek olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan’a teslim etti. Öncesinde Başkan Yılmaz Üçkan’ı ziyaret eden minik öğrenciler, asker kıyafetleri giyerek şiirlerini seslendirdi. ‘Biz gidemiyoruz ama kalbimiz Mehmetçiklerle’ mesajı veren öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.



"Minik yürekler Mehmetçik ağabeylerinin yanındadır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, "Buradan ülkemizin tüm fertlerine seslenmek istiyorum. Herkes bilsin ki, minik yürekler Mehmetçik ağabeylerinin yanındadır. Bugün yüreklerinden bir parça kopararak mektuplarını yazıp ağabeylerinin ve amcalarının yanında olmak istediler. Bu minikleri yürekten kutluyorum, yüreklerini ortaya koydular. İnanıyorum ki, şuanda hepsinin yüreği Türkiye Cumhuriyeti devleti, ay yıldızlı al bayrağımız ve ezanımız için atıyor. Ben bu minik yürekleri gördükten sonra şehitlerimizin de gözünün arkada kalmadığına inanıyorum. Gazilerimizin de yine aynı şekilde gözlerinin arkada kalmayacağına inanıyorum. Biz bu şekilde olduktan sonra Allah’ın izniyle ülkemizin gücüne hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Uzanan elleri belki biz kıramasak da bu minik yürekler inşallah kıracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yüreklerinden kopan hediyeleri getirip bize emanet ettiler. Biz de emanetlerini götürüp Mehmetçik ağabeylerine teslim edeceğiz. Onlarda inşallah bu minik yüreklerden gelen vatan sevgisini onların adına orada savunacaklar. Miniklerimizin yine aynı şekilde duasını da götürüyoruz" ifadelerini kullandı.



Sümer Osman Göksu İlkokulu Müdürü Ersel Türkmen de, "Bizim minik yürekli öğrencilerimiz Afrin’de bizler için savaşan ve bizlerin güvenliği için çarpışan asker ağabeylerine ufak da olsa bir katkıda bulunmak ve dualarını göndermek için buraya geldik. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yaptılar. Dualarımız ve selamlarımız askerlerimizle olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.



İha

