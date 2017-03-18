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Orgeneral Güler, Kayseri Valisi Kamçı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Orgeneral Güler, Kayseri Valisi Kamçı'yı ziyaret etti
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin-Diyarbakır karayoluna teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının askerlerin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın cenaze törenine katılmak için kente gelen Orgeneral Güler, valiliğe ziyarette bulundu.
Güler'i valilik girişinde karşılayan Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Valilik şeref defterini imzalayan Güler, Vali Kamçı ile bir süre görüştü.
Kurum Haberi
 
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