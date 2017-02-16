OSB’de kesintisiz hizmet!

Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende protokole, Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan imza koydu.

Önal burada yaptığı konuşmada, iş birliğiyle haberleşme altyapısının gelişerek bölge ekonomisine önemli fayda sağlayacağını söyledi.

Türk Telekom olarak kurumsal müşterilerinin işlerine değer katmak için çalıştıklarını ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Önal, "180’den fazla OSB, teknopark, serbest bölge ve 800'den fazla ticari bölgeyle iş birliği anlaşmamız bulunuyor. Bin 200'e yakın işletmenin yer aldığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin de teknolojiyle kalkınması ve ekonomik olarak gelişmesi için çalışmalarımıza bölgeyle iş birliği içinde devam edeceğiz. Yaptığımız bu iş birliğiyle fiber altyapımızın desteğiyle kaliteli, hızlı ve güvenilir ses, data, internet ve IP TV hizmetleri sunacağız." diye konuştu.

Nursaçan da sınırların hızlı bir şekilde kalktığını, iletişim teknolojilerinin insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Nursaçan, şunları kaydetti:

"Bilgi teknolojilerinin gelişimi, insanlığın varoluşundan beri süregelmiş, bilgi aktarımını kolaylaştırmış, insanlar arası bilgi alışverişinin en hızlı, en verimli ve en doğru şekilde yapılabilmesini sağlamıştır. Veri iletiminde teknolojinin geldiği son nokta olarak da tanımlanan fiber optik altyapının uzun vadeli bir yatırım olması, ülke kaynaklarının verimli kullanımı anlamında da büyük önem arz ediyor. Sanayicimiz ve sanayimizin dünyanın birçok noktasıyla iletişim halinde olduğu, bilginin ve bilgiye ulaşma hızının son derece önem arz ettiği günümüzde Kayseri OSB’de de fiber ağın olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Önal ve Nursaçan protokolü imzaladı, birbirlerine hediyeler verdi.

AA

