Özvatanlılara yatırım müjdesi

Özvatan Belediyesi mahallelerin sorunlarına çözüm bulmak için istişare toplantılarına devam ediyor.

Özvatan’a bağlı Kermelik, Küpeli ve Taşlık mahallelerinden yaklaşık 250 kişinin katıldığı toplantıda mahallelerin sorunları konuşuldu. Belediye Başkanı Halit Demir, söz verdiği üzere, ideolojik ayrım yapılmaksızın her mahalleye eşit hizmet vermeye gayret ettiklerini ifade etti. Belediyenin kapısının vatandaşlara her an açık olduğunu kaydeden Başkan Halit Demir, yakın zamanda faaliyete geçecek olan güneş enerjisi ve kum ocağı projelerinin de müjdesini verdi. Başkan Halit Demir, her iki proje sayesinde vatandaşın iş sorununa çözüm bulunacağını, ilçenin de değerinin artacağını sözlerine ekledi.

İHA