Periyodik muayeneye müracaat etmeyene ceza uygulanacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.



Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanılması, muayenesi ve damgalanması işlemleri çerçevesinde, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL idari para cezası uygulanacak.

28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar başvuruların alınacağının belirtildiği yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt ve LPG sayaçları, tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ( kantar, baskül, terazi ) periyodik muayene müracaatları Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Otomatik tartı aletleri, 1’nci ve 2’nci sınıf otomatik olmayan (Hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan 3 ve 4’üncü sınıf elektronik tartı aletleri için Yetkili Muayene Servislerine, tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan III. ve IV’ üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulacaktır.

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş ve damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre bin 835 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca İdari para cezası uygulanan ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri bakımından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kuruluşlara en geç 28 Şubat tarihine kadar yapmaları zorunlu bulunmaktadır.

Kurum Haberi

