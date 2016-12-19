POMEM 17. dönem mezunlarını verdi Kırşehir Polis Eğitim Merkezi (POMEM) 17. Dönem mezunlarını buruk bir törenle verdi.

Mezuniyet töreninde konuşan POMEM Müdürü Varol, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan terör olayları içimizi acıtmaktadır. Terör olayları ile mücadelede profesyonel bir ekibin hazırlanması amacıyla 2015 yılından itibaren okulumuzda Özel Harekat eğitimleri verilmeye başlanıldı.” dedi.

Öğrencilerin vatan-bayrak sevgisi ile yetiştiğini ifade eden POMEM Müdürü Kasım Varol, “Milli ve manevi değerlerimizi aşılıyoruz. Yıllardır emperyalist ülkelerin taşeronluğunu yapanlar PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerine mensup olanlar gerçekleştirdikleri hain saldırılarla binlerce masum insanın canına ve malına kastedenler dün olduğu gibi bugünde yarında kazdıkları hendeklere gömüleceklerdir. Devletimizin içerisine sızmış FETÖ terör örgütüne mensup bir gurup üniformalı terörist, tankları namluları vatandaşımızın üzerine çevirmesine rağmen vatandaşlarımız bedenlerini taşlara göğüslerini ise namlulara teslim etmişlerdir.” diye konuştu.

POMEM Mezuniyet töreninde konuşan Vali Necati Şentürk ise hainlerin özel harekatçılar kadar cesur olmadığını anlattı.

Eğitim merkezi öğrencilerinin aileleri törenleri ilgi ile izlerken teröre ortak tepki gösterdi.

İHA

