Randevu sistemi Kayseri şivesiyle tanıtıldı Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) tanıtılması amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda MHRS'nin öneminin Kayseri şivesiyle anlatıldığı görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.

Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve 6 kişilik ekiple Kayseri Mahallesi'nde çekilen kamu spotunda, kameraların karşısına Kayseri'nin internet fenomeni Şaban Büyükbakırcı geçti. Vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine Alo182'yi arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından istedikleri hastane ve hekimden randevu alabileceklerinin anlatıldığı kamu spotunda kullanılan Kayseri şivesi izleyenleri güldürdü.

Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, kamu spotunun çekiminde büyük destek olan internet fenomeni Şaban Büyükbakırcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti. Genel Sekreter Gödekmerdan, "Sağlık Bakanlığımız vatandaşların daha etkin ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla 'sağlıkta dönüşüm projesini başlatmıştır. Bu projenin en önemli programlarından biri de merkezi hekim randevu sistemidir. Böylece bakanlığımız vatandaşların sağlığına önem verirken hem de vaktine önem vermektedir. Bu nedenle merkezi hekim randevu sistemini oluşturmuştur. 2009 yılında Türk Telekom ile bir protokol imzalanmış, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri pilot il olarak merkezi hekim randevu sistemi uygulaması başlatılmış ve 2012 yılında da 81 ilde bu program uygulamasına geçilmiştir. Merkezi hekim randevu sistemi vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri veya aile hekimlerinden 'Alo 182' hattından merkezi randevu sistemini arayarak canlı operatörlerden veya internet üzerinden kendilerine istedikleri hastaneden istedikleri hekimden randevu alarak beklemeden sağlık hizmetlerine ulaşılması amacıyla geliştirilen bir uygulamadır. Temel amacı vatandaşlarımızın hastanelerde muayeneler öncesi bekleme sürelerini azaltmak, kuyrukları yok etmek, hastanede hekim işgücü ve teçhizat planlaması yaparak daha kaliteli hizmet sunmak ve hastalarımızın memnuniyetini artırmaktır" diye konuştu.

Kamu spotuna destek veren internet fenomeni Şaban Büyükbakırcı ise, "Ben Kayseri'de sosyal medya üzerinde videolar çekiyorum. Kayserimizin kültürünü, şivesini biraz daha dipte kalmış şeyleri dışarıya çıkarmaya çalışıyorum. Buradan gelen bir popülerlik yakaladım. Bunun ardından Kamu Hastaneleri Birliği'nden bana bir teklif geldi. İlk teklif geldiğinde Kayseri adına bir şey olduğu için ve Türkiye genelinde Kayserimiz pilot bölge olduğu için bu teklifi seve seve kabul ettim. Çünkü insanlar hastanelerde sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Bu sistemle sıra beklemeden randevular alarak verilen saatte hastaneye giderek, sıra beklemeden muayene olabiliyorlar. Sosyal medyadaki videolarım ağırlıklı Kayseri şivesine dayandığı için kamu spotunu da bu şiveyle çekmemi istediler. Ben de tabi ki seve seve kabul ettim. Kayseri halkımızın buna daha sempatik bakması ve daha dikkat çekici olması maksadıyla Kayseri şivesiyle güzel bir şey çektik. Ben keyif aldım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.İHA

