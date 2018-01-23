Rüzgarın saatteki hızı 72 kilometre ölçüldü

Şiddetli rüzgar şehir merkezinde etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre rüzgarın saatteki hızı 72 kilometre olarak ölçüldü. Talas’ta rüzgarın şiddetiyle bazı semtlerde binaların çatısı uçarken, ağaçlar devrildi.
7 kişi zehirlendi
Rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle kentin çeşitli mahalle ve beldelerinde ikamet eden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İHA-AA
7 kişi zehirlendi
Rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle kentin çeşitli mahalle ve beldelerinde ikamet eden 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İHA-AA