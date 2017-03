Sabuncuoğlu, ikinci kez rektör olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu atadı.

4 yıl daha görevde kalacak olan Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun atamasının yanı sıra, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atandı.





Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu kimdir?

Abdullah Gül Üniversitesinin kurucu rektörü olan Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Wichita Eyalet Üniversitesinden almıştır. Doktoradan sonra 23 yıl Bilkent Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2006-2013 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde bolum başkanlığı görevini yürütmüştür.

Is ve sanayi dünyasının üniversitelerle olan ilişkisine büyük önem veren Prof. Sabuncuoğlu birçok şirkete üretim yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Düzenlediği fuarlarla öğrencileri, akademisyenleri ve is dünyasını bir araya getiren ara yüzler geliştirmiştir. Bilkent Üniversitesinde OR, mühendislik topluluğu, marka ve girişimcilik gibi bir çok öğrenci kulübünün kurulmasında veya gelişmesinde aktif rol oynamıştır. Üniversite eğitiminde kalite ve sürekli iyileştirme sistemlerinin önemine inanan Prof. Sabuncuoğlu uluslararası ABET akreditasyonunu Türkiye’de ilk alan mühendislik bölümüne başkanlık yapmıştır.

Üniversitelerde basta kariyer, sürekli eğitim ve mezunlar merkezleri gibi destek birimlerin aktif olarak çalıştırılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite öğrencilerinin eğitimleri boyunca kendilerini yalnızca teknik yönden değil sosyal, kültürel ve entelektüel olarak da geliştirmelerinin önemine inanmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Sabuncuoğlu fırsat bulduğunda topluma gönüllü olarak hizmet etmenin yanı sıra tenis oynamayı ve yüzmeyi sevmektedir.

Kurum Haberi