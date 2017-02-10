Safa ve Germir camilerine özel bakım

İnanç merkezlerini önemsiyoruz

Cami halılarının değiştirilmesi, wc yapımı, onarımları, inşaat malzeme yardımı, cami kubbelerin bakır kaplamaları, yalıtım için mantolama yapılması, pencerelerin değiştirilmesi, çevre düzenlemelerin yapılması gibi birçok hizmetin yerine getirildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yatırım ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Melikgazi belediye Meclisinde karar alındığını belirtti.



Halk ve çevre sağlığı önemli

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 279 caminin bulunduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve ilçe genelinde bulunan 279 cami de hizmet veren Cami Temizlik Ekibi bulunmaktadır. Bu ekip genel temizlik çalışması yapmaktadır. Ancak camilerin bir de bakım onarım, eskiyen halıların değiştirilmesi, Wc’lerin yapımı, temizliğinin ve boya gibi eksiklikleri bulunmaktadır. Bunun gibi hizmetin sunulabilmesi için Melikgazi Belediye meclisinden oybirliği ile karar alındı. Köşk Mahallesindeki yangından hasar gören Safa Camisi ile Germir Camisi olmak üzere iki cami de halı yenileme ve genel bakım ile çevre düzenlemesi yapılacaktır”



35 cami kültür varlıkları arasında

Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 caminin ise Kayseri Kültür Mirası arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

