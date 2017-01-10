Sahabiye Projesi’nde görüşmeler bitiyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bugüne kadar hak sahiplerinin yüzde 92'siyle uzlaşıldığını, devam eden görüşmelerin 20 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şehre katacağı yeni çehreyle Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracağını belirtti.

Belediyenin 147 yıllık tarihinin en önemli projesini hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ve projenin ilk etabı için hak sahipleriyle 7 Kasım'da başlatılan uzlaşma görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki ay içerisinde hak sahiplerinin yüzde 92'si ile uzlaşmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan, huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan, şehrin merkezinde yeni bir yaşam sloganı ile devam eden projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm hak sahiplerinin büyük çoğunluğunun rızası ile yürütülen projemizde, eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için belediyemiz azami gayret göstermektedir. Uzlaşma görüşmeleri akabinde hukuki işlemlere başlanıp yıkım ve yapım işlemlerinin daha hızlı ilerleyebilmesi için birinci uygulama etabında bulunan hak sahiplerimizden uzlaşma görüşmesini tamamlamamış veya yapmamış olan hak sahiplerimizi 20 Ocak 2017 tarihine kadar Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisimize bekliyoruz."

Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabına bahar aylarında başlanmasının planlandığını bildirdi.

Kurumsal Haber

