Şehit yakınlarına moral ziyareti



Ziyarete Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Mustafa Mardar, İlçe Emniyet Müdürü ve Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan katıldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle ülkemiz genelinde olduğu gibi Develimizde de 11-15 Temmuz tarihler arasında icra ettiğimiz '"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü"' program ve etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gecesi İstanbul' da haince FETÖ/PYD örgütü tarafından şehit edilen Develili şehidimiz Murat Kocatürk'ün yavruları Talha'yı, Enes'i ve ailesini ziyaret etikten sonra bir diğer hain ve alçak terör örgütü PKK tarafından Şırnak'ta yaralanan ve halen tedavi gören Gazimiz Rasim Özbek kardeşimizi evlerinde ziyaret ettik. Yine 15 Temmuz gecesi İstanbul'da gazi olan Yılmaz Aşık kardeşimizin Sindelhüyük mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret ettik. Rabbim'den yaralı bütün gazilerimize acil şifalar dilerken, 15 Temmuz ve bütün Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Çanakkale ruhunun yeniden filizlendiği 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Haftası boyunca faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu süreçte canını bu vatan için feda etmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi. Başkan Cabbar ayrıca 15 Temmuz günü saat 19:30’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan yürüyüşe ve saat 22:00’da yapılacak olan 15 Temmuz Destanı Programına tüm Develilileri davet etti.

İHA

