Silah arkadaşları takım arkadaşı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde silah arkadaşı olan Ali Yavuz, Süleyman Özdemir, Ragıp Macit, Mesut Demirbağ, Adem Serin ve Fatih Şimşek, kurulan Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı’nda takım arkadaşı oldu.Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Futbol Takımı’ndan Eftal Özkartal 30 yıldır ampute olduğunu belirterek, “10 yıldır ampute futbolun başladığından beri içindeyim. Elimizden geldiğince arkadaşlarımıza hem sahada hem dışarıda her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da 2014 yılında gazi arkadaşlarımız ve diğer engelli arkadaşlarımız ile birlikte geldik. Kulübü kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Biz dışarıdan oyuncu getirmiyoruz. Kayseri’de yaşayan engelli kardeşlerimizi takıma alıyoruz ve rehabilitesini yapıyoruz. Burada da gazi olan kardeşlerimizle, gazi olmayan doğuştan veya sonradan engelli olan kardeşlerimizle dostça, bir arada engellerimizi unutup hayata bakmaya çalışıyoruz. Aslında bir rehabilitasyon hareketi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.Takımın Teknik Direktörü Adnan Altuntaş, “daha önce diğer takımlarda antrenörlük yaptım. Ampute ile başlayalı 5. sezonum oldu. 20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Onların hikayesini dinlediğin zaman duyguların değişiyor. Onlar var biz rahatız. Onlar için ne dua edersek azdır. Onlar bu vatan için bir parçalarını bıraktılar” ifadesinde bulundu.Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler Futbol Takımı Genel Sekreteri Malul Gazi Uzman Çavuş Süleyman Özdemir, “2004 yılında gazi arkadaşlarımız ile daha önce takımımız vardı. Ancak Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler takımını kurduk. Gazi arkadaşlarımızı ve engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak için bir çalışma yaptık. Engelli kardeşlerimizi sosyal aktivite olarak evlerde tek başına oturup kalmalarından ziyade bende varım demesi için Anadolu Erciyes Bedensel Engelliler takımı Genel Sekreteri olarak gazi arkadaşlarımız ile birlikte bu çalışmayı yaptık.Bizlere yardımcı olan Valimiz başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.