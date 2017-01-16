"Sıradışı martı" beğenildi Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Sıradışı Martı" adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel oyunları tiyatro severlerle ücretsiz buluşturmaya devam ediyor. Yakaza Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Sıradışı Martı", Kayserili tiyatroseverlerce ilgiyle izlendi. Deniz kıyısındaki bir balıkçı kulübesi etrafında gelişen olayları ele alan oyunda, hayatın kıyısında yaşamayı tercih eden bir kişinin çeşitli zorluklara karşı mücadele edenlerle arasında geçen diyaloglar yer alıyor.

Kayserili ünlü tiyatrocu rahmetli Hasan Nail Canat’ın anısına hazırlanan oyunu kızı Hale Canat Cürgül yazdı. Yönetmenliğini Fatih Mehmet Koç'un üstlendiği oyunda Birol Cürgül, Erol Karaduman, Fatih Mehmet Koç, Mert Yıldırım ve Fatih Bulut rol aldı.

75 dakikalık tek perde şeklinde sahnelen eserin afişi Ahmet Altay’a, dekoru Hasan Çıtlak’a, ses ve ışık uygulaması ise Oktay Ergin’e ait.

(Kurum haberi)

