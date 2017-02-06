Sosyal medya şiddeti normalleştiriyor

Yeni medya araçlarının ve sosyal medyanın ileti paylaşmayı kolaylaştırdığını ve ulaşılabilir hale getirdiğini belirten Arş. Gör. Onur Önürmen, özellikle savaş dönemlerinde sosyal medyanın her kesim açısından propaganda aracı olarak kullanılabilir hale geldiğini söyledi. Bu durumun manipülasyona ve şiddet görüntülerinin yaygınlaşmasına neden olduğunu vurgulayan Önürmen, şiddetin bir süre sonra kanıksandığını ve normal bir durum gibi algılandığını ifade etti. Söz konusu normalleşmenin tepkileri sığlaştırdığına dikkat çeken Önürmen, artık aktivistlerin de harekete geçmeden yalnızca klavye başında tepki verdiklerini dile getirdi. Arş. Gör. Onur Önürmen, “Slacktivism diye bir kavram var. Tembel aktivizmi olarak çevirebiliriz. Sadece internet beğeni butonuna ya da paylaşma butonuna basarak veya o şeyi beğenmediğimizi gösteriyoruz. Yani tepki verdiğimizi sanıyoruz ama pratikte hiçbir şey değişmiyor” diye konuştu.



“DEAŞ’ın şiddet görüntüleri mizah unsuru haline getirildi”

Konuyla ilgili olarak Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Doğan Topçu ile birlikte ‘Yeni Medya Ortamında Savaş Görüntülerinin Mizah Unsuru Haline Getirilmesi: İNCİCAPS Örneği’ bildirisini hazırlayan Arş. Gör. Onur Önürmen, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya aracılığı ile yaydığı şiddet görüntülerinin de normalleşmenin bir adım ötesine geçerek mizah unsuru haline getirildiğini söyledi. Önürmen, “Ama orada birilerinin öldüğü, birilerinin hayatını kaybettiği trajedi olduğu gerçeği değişmiyor. Sadece mizah unsuru oluyor, tıpkı televizyonda izlediğimiz şiddet filmleri gibi. Patlamalar, cinayetler bir süre sonra sadece izlence, gösteri amaçlı görüntü silsilesi olarak hayatımıza girmiş ve çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.



“Mücadele kurumsal düzeyde olabilir”

Terör örgütlerinin şiddet içerikli paylaşımlarında ciddi bir prodüksiyon kullanmasının da normalleştirmeye hizmet ettiğini kaydeden Önürmen, yeni medya araçlarındaki söz konusu yapı ile devlet düzeyinde kurumsal olarak mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA

