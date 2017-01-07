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SP’den Kızılay’ın çağrısına destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü bildirmesi üzerine Saadet Partisi (SP) Kayseri teşkilatı harekete geçti ve kan bağışında bulundu.

SP’den Kızılay’ın çağrısına destek
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada 2016 verilerine göre Türkiye'de yılda 2,7 milyon litre kan sarfiyatı, bu miktarın, Türkiye'deki bin 300 civarındaki hastanede her gün yapılan ameliyatlarda ve hastalıklar nedeniyle tüketildiğini kaydetmişti. Kan stokunun 20 binin altına düştüğünü belirten Kınık, bu seviyenin 50 bine çıkarılması gerektiğini sözlerine eklemişti.
Kızılay’dan yapılan bu çağrı üzerine birçok vatandaş kan bağışında bulundu. Bu çağrıya teşkilat olarak cevap veren Saadet Partisi Kayseri teşkilatı da soluğu Kızılay Kan Merkezi’nde aldı. Gençlik kolları ile kan bağışında bulunduklarını sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan şu ifadelere yer verdi, “Gençlik kollarımız ile beraber Kızılay'ın çağrısına uyarak kan bağışında bulunduk. Kızılay bölge müdürü ve arkadaşlarına yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.”
Haber: Bünyamin Gültekin
 
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